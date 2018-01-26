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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Обнародован план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, на весенней сессии будут рассмотрены конституционные законы "О Государственном флаге Азербайджанской Республики", "О Государственном гербе Азербайджанской Республики" и "О Государственном гимне Азербайджанской Республики".

Кроме того, будут обсуждены законопроекты "О Государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике", "О внутренних войсках", "О свободной экономической зоне Алят", "Об оценке воздействия на окружающую среду", "О технической очистке", "О стандартизации", "О счетной палате", "О кабельном вещании", "О кинематографии", "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве", "О правах лиц с инвалидностью", "О туризме", "О психологической помощи", "О защите детей от информации вредной для их здоровья и развития", "О профессиональном образовании".

В период сессии, также будут рассмотрены законопроекты, представленные в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчывана.

Отметим, что первое пленарное заседание весенней сессии парламента состоится 1 февраля.