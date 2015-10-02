​Нушираван Магеррамли предупредил телеканалы

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Телеканалы могут подготавливать общие общественно-политические передачи, однако пропаганда того или кандидата проводиться не должна. Агитационная кампания должна соответствовать установленному законодательством порядку. Для этого установлено определенное время".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли.

По его словам, иногда на некоторых телеканалах пропаганду кандидатов в депутаты превращают в шоу: "Так быть не должно. Нам нужно держать этот вопрос в центре внимания. Какой-либо канал может остаться в стороне от процесса и никто не может принудить его".

Н.Магеррамли добавил, что Азербайджан находится на пороге важного общественно-политического этапа: "Большую роль в этом играет медиа, в особенности электронные СМИ. Мы успешно переходим от одних выборов к другим. В целом, стараемся, чтобы в избирательном процессе все было в порядке".