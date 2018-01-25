НПО запрещается ограничивать деятельность лиц с инвалидностью

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается не ограничивать деятельность лиц с инвалидностью в неправительственных организациях.

Как сообщает Report, это отражено в готовящемся законопроекте "О правах лиц с инвалидностью".

Согласно пункту 3 статьи 33 (участие в политической и общественной жизни) закона, устав политических партий, НПО, профсоюзов не должен ограничивать деятельность лиц с инвалидностью в данных организациях.

Законопроект был обсужден на заседании комитета Милли Меджлиса по социальной политике.

Отметим, что данный вопрос сейчас регулируется статьей 15 (доступность политической и общественной жизни) применяемого закона. Согласно пункту 4 статьи, устав политических партий, НПО, профсоюзов должен обеспечивать независимое участие лиц с инвалидностью в деятельности данных структур. Вопрос об ограничении не был отражен здесь. Новый законопроект регулирует именно это.