Новый председатель парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта представлен членам комитета

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Новый председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Милли Меджлиса Ульви Гулиев был представлен членам комитета.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев напомнил, что несколько недель назад распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева бывший председатель комитета по вопросам молодежи и спорта ММ Фуад Мурадов был назначен руководителем Госкомитета по работе с диаспорой.

Руководитель аппарата ММ напомнил, что на прошлом пленарном заседании парламента зампредседателя комитета по вопросам молодежи и спорта Ульви Гулиев был избран новым председателем и высоко оценил работу комитета, готовящиеся в нем законопроекты, роль комитета в развитии молодежной и спортивной политики в стране.

Председатель комитета по вопросам молодежи и спорта У.Гулиев поблагодарил руководство Милли Меджлиса за оказанное ему доверие.