Новруз Мамедов: Я признателен президенту Ильхаму Алиеву за оказанное доверие

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Столь высокое доверие президента – большая ответственность. Я признателен президенту Ильхаму Алиеву за оказанное мне доверие".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики по внешнеполитическим вопросам, завотделом Новруз Мамедов, кандидатура которого была выдвинута на пост премьер-министра на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, сегодня Азербайджан в мире имеет свою позицию:

"Наша страна расположена в самом сложном геополитическом регионе, но несмотря на это стабильна. Нужно сохранить это, еще больше ускорить развитие. В дальнейшем я приложу все усилия во имя развития страны".

Н.Мамедов отметил, что Азербайджан после обретения независимости реализовал много крупных проектов:

"Наша страна внесла большой вклад в международное сотрудничество. Достигнутые до этих пор успехи в экономической сфере нужно конкретизировать. Это моя главная задача. Наша страна добилась успеха в политической, экономической, культурной и др. сферах".