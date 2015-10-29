Некоторые кандидаты в депутаты от партии "Мусават" отказались подчиняться решению партии

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Я с уважением отношусь к решению партии "Мусават" в связи с выборами, однако буду участвовать на парламентских выборах 1 ноября".

Об этом в заявлении Report сообщил Ильтизам Акберли, кандидатура которого выдвинута по инициативе партии "Мусават" от 79-го Имишлинского избирательного округа.

Он отметил, что в настоящее время продолжает предвыборную агитационную кампанию.

Руководитель аппарата партии "Мусават" Гюлага Асланлы заявил Report о том, что состоятся обсуждения в связи с кандидатами в депутаты, не подчинившимся решению "Мусават" относительно выборов, после этого будет вынесено решение. "Партия "Мусават" отказалась от участия на парламентских выборах 1 ноября и отозвала своих кандидатов в депутаты", - напомнил Г.Асланлы.

Член меджлиса партии "Мусават", кандидат в депутаты по инициативе партии от 115-го Шекинского сельского второго избирательного округа Икрам Исрафиль также продолжает проводить встречи на избирательных окружных участках. Однако он отказался прокомментировать данный вопрос.