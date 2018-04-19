Некоторые больницы не полностью заполняют направления для определения группы инвалидности

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "Иногда электронные документы, направляемые медицинскими учреждениями в связи с определением группы инвалидности в Медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), заполняются не полностью в порядке, установленном законодательством, что оканчивается отказом МСЭК на соответствующие обращения".

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе на 2017 год Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) о состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане.