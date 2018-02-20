Названа сумма задолженности по оплате социального страхования в Азербайджане

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ "Данный законопроект подготовлен для развития предпринимательства. Эти долги препятствуют предпринимательской деятельности. По сравнению с 2003 годом, поступления по социальному страхованию увеличились примерно в 9.4 раза. Однако, есть и неоплаченные долги, которые на 1 января 2018 года составили свыше 364 млн. манатов".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении на совместном заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и комитета труда и социальной политики законопроекта "О регулировании долгов в области обязательного государственного социального страхования" заявил замминистра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

По его словам, 282.6 млн манатов из этой суммы составляет основная сумма, а 81.8 млн манатов - штрафы и санкции, примененные за нарушение социального страхового законодательства.

Отметим, что законопроект поступил в парламент за подписью президента Ильхама Алиева.