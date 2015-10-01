Назначен координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Азербайджане

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Координатором группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, участвующих в мониторинге выборов в Милли Меджлис Азербайджана, назначен председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МПА СНГ, соответствующее распоряжение подписала председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.

Леонид Слуцкий, доктор экономических наук, с 2000 года и по настоящее время является заместителем руководителя делегации Федерального Собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Многократно принимал участие в работе группы наблюдателей от МПА СНГ на выборах в государствах–участниках.

Напомним, что группа наблюдателей от МПА СНГ примет участие в мониторинге подготовки и проведения выборов в Милли Меджлис Азербайджана, которые состоятся 1 ноября.