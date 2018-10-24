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    Нарушившие правила ведения личного дела на госслужбе должностные лица будут наказаны

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут штрафовать лиц, нарушивших требования правил ведения личного дела, установленных в соответствии с законом "О госслужбе". 

    Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс административных проступков добавляется новая статья 600-1 (нарушение правил ведения личных дел). 

    Согласно статье, за нарушение должностными лицами кадровых структур требований правил ведения личного дела, установленных в соответствии с законом "О государственной службе", предусмотрен штраф в размере от 400 до 600 манатов. 

    Проект вынесут на обсуждение на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса. 

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