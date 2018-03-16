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    Нагиф Гамзаев: В Азербайджане асфальтовое покрытие дорог должно быть заменено на каменные плиты

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Предложено заменить асфальтовое покрытие дорог во всех районах и городах Азербайджана на каменные плиты.

    Как сообщает Report, с подобным предложением при обсуждении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса отчета правительства заявил депутат Нагиф Гамзаев.

    По его словам, данную практику применили в Гяндже, что способствовало значительной экономии бюджета.

    Н.Гамзаев также подчеркнул, что возобновление авиарейса Гянджа-Нахчыван превратилось в серьезную социальную необходимость: "Открытие этого рейса упростит межрегиональные связи и поездки большого количества людей из двух регионов". 

    В то же время депутат предложил включить в бюджет проведение в Азербайджане ежегодного винного фестиваля и отметил, что это является важным фактором в развитии туризма.  

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