​Начата печать бюллетеней для голосования на выборах в Милли Меджлис

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Начата печать бюллетеней для голосования на предстоящих 1 ноября выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов посетил типографию Аппарата Милли Меджлиса, где печатаются бюллетени, ознакомился с проводимыми работами.

М.Панахов сообщил, что печать бюллетеней завершится за 10 дней до голосования, 22 октября: "Будет напечатан, в целом, 5 344 431 бюллетень для голосования по 125 избирательным округам. Это на 3% больше числа избирателей. За 5 дней до выборов бюллетени раздаются окружным избирательным комиссиям, за 3 дня - участковым избирательным комиссиям. Считаю, что здесь не будет никаких проблем".

Он отметил, что бюллетени вначале будут розданы избирательным округам в Нахчыване, затем избирательным округам в горных районах.

Председатель ЦИК призвал журналистов проявлять активность в процессе выборов.