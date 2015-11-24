Основная часть заседания Конституционного суда завершилась, судьи отправились на совещание - ФОТО - ДОПОЛНЕНО-2

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Главный советник Государственного комитета статистики Улдуза Гамидова, дающая заключение в связи с итогами выборов, отметила, что итоговый протокол ЦИК в связи с итогами выборов полностью соответствует требованиям Избирательного кодекса.

После этого судьи отправились на совещание. Решение Конституционного суда относительно парламентских выборов будет обнародовано по возвращении судей с совещания.

*** 09:37

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня проводится заседание cуда по особому конституционному производству в связи с проверкой документов, представленных Центральной избирательной комиссией в Конституционный суд относительно выборов в Милли Меджлис Азербайджана 1 ноября, и утверждением итогов выборов.

Как сообщает Report, заседание объявил открытым председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев.

Он отметил, что пленум является полномочным, так как участвуют все судьи Конституционного суда.

Затем выступил судья-докладчик Камран Шафиев с докладом о правовых основах проведения и объявления выборов в Милли Меджлис.

Судья Рафаэль Гваладзе проинформировал о процессе расследования протокола, представленного в связи с результатами парламентских выборов.

Он подчеркнул, что в связи с парламентскими выборами 1 ноября в республиканскую прокуратуру поступило 23 заявления.

В связи с выборами в Бакинский апелляционный суд поступило 63 жалобы, в Сумгайытский апелляционный суд - 13, Гянджинский апелляционный суд - 8, Ширванский апелляционный суд - 3, Шекинский апелляционный суд - 15 жалоб. В Нахчыванский апелляционный суд в связи с выборами в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики жалоб не поступало.

На заседании будет объявлено решение пленума в связи с итогами выборов.