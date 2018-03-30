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    Началось специальное заседание Милли Меджлиса

    В повестку заседания включен один вопрос© Report

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ / Началось специальное заседание Милли Меджлиса по случаю 100-летия геноцида азербайджанцев, учиненное армянами в 1918 году.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включен один вопрос.

    Это "Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев".

    Напомним, что 18 января этого года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев в 1918 года. В соответствии с распоряжением, Милли Меджлису рекомендовано провести специальное заседание в связи со 100-летней годовщиной геноцида.

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