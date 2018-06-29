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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Началось последнее пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, входит 39 вопросов.

Это проекты изменений в законы "О полиции", "О праве на получение информации", "Об аренде", "Об исполнительных чиновниках", "О воинской обязанности и военной службе", "О госслужбе", "О политических партиях", "О фельдъегерской связи", "О дорожном движении", "Об исполнении", "О судебно-правовом совете", "О бюджетной системе", "О нотариате" и др., а также изменения в Уголовный кодекс, Кодекс административных правонарушений, Административно-процессуальный, Гражданский, Налоговый кодексы.

На заседании также обсудят законопроект "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2018 год".

Депутаты также обсудят готовящийся законопроект "О занятости" (третье чтение), "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в АР" (третье чтение), "О счетной палате АР" (третье чтение).

На пленарном заседании планируется рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в ряд законов в связи с внедрением удостоверения личности нового поколения гражданина АР".