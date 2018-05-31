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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством Октая Асадова вошли 24 вопроса.

Это - проекты изменений в законы "О нормативно-правовых актах", "Об аренде земли", "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и структуре земли", "О нотариате", "О банках", "О почте", "О драгоценных металлах и камнях", "О страховой деятельности", "О физкультуре и спорте", "Об инвестиционных фондах", "О ценных бумагах", "О госпошлине", "О лицензиях и разрешениях", "Консульский устав АР", "Об учреждении орденов и медалей АР", "О госслужбе", "О дорожном движении", "Об оценке влияния на окружающую среду" и пр., а также в Кодекс административных правонарушений и Земельный кодекс.

Кроме того, будет обсужден закон "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики за 2017 год".

На заседании также планируется обсуждение нового законопроекта "О правах лиц с инвалидностью".

Отметим, что согласно Внутреннему уставу Милли Меджлиса, весенняя сессия парламента начинается 1 февраля и длится до 31 мая.