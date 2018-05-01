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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, включено 52 вопроса.

На пленарном заседании также обсудят вопрос учреждения юбилейной медали к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018).

Кроме того, ожидается, что на заседании с отчетом по 2017 году выступит национальный координатор по борьбе с торговлей людьми.