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    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

    На заседании национальный координатор по борьбе с торговлей людьми представит данные по 2017 году© Report

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, включено 52 вопроса.

    На пленарном заседании также обсудят вопрос учреждения юбилейной медали к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018).

    Кроме того, ожидается, что на заседании с отчетом по 2017 году выступит национальный координатор по борьбе с торговлей людьми. 

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