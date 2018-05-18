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    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

    Депутаты обсудят отчет Счетной палаты© Report

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. 

    Как сообщает Report, в повестку проходящего под председательством Октая Асадова заседания включено 10 вопросов. 

    Депутаты обсудят отчет Счетной палаты. 

    Поправки включенных в повестку законов "Об образовании", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "О государственной службе", "О пожарной безопасности", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О лекарственных средствах" являются технического характера. 

    На заседании также на обсуждение вынесут проект поправок в Трудовой кодекс. 

    Кроме того, на обсуждение вынесут новые законопроекты "Об Алятской свободной экономической зоне" (в третьем чтении) и "О Счетной палате Азербайджанской Республики" (во втором чтении). 

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