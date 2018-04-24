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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством Октая Асадова вошло 20 вопросов.

На заседании выслушают годовой доклад Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен).

Кроме того, рассмотрят проекты изменений в законы "Об учреждении орденов и медалей АР", "О государственной службе", "О трудовых пенсиях", "О персональном учете в системе государственного соцстрахования", "Об исполнении", "О волонтерстве", "О социальных пособиях", "О социальном страховании", "Об адресном государственном социальном страховании", "О социальной защите детей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки", "Об индексации денежных доходов и сбережений граждан АР", "О несостоятельности и банкротстве" и др., а также изменения в Уголовный, Налоговый кодексы и Кодекс административных проступков.

Депутаты также обсудят недавно подготовленные законопроекты "О занятости", а также "О профобразовании" (третье чтение).