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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством Огтая Асадова включены 19 вопросов.

На заседании будут рассмотрены проекты поправок в законы "О конституционном суде", "Об энергетике", "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "Об электрических и тепловых станциях", "О мелиорации и ирригации", "О водном хозяйстве муниципалитетов", "О государственном реестре недвижимого имущества", "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", в том числе Кодекс административных правонарушений.

Кроме того, на обсуждение вынесут проект готовящегося закона "О правах лиц с инвалидностью" (в первом чтении). В заседании рассмотрят ежегодный отчет органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов и вопросы назначения Рамиза Рзаева судьей Верховного суда и Гасыма Алиева судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.