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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания проходящего под председательством Октая Асадова включено 19 вопросов.

Это - проекты изменений в Миграционный кодекс и Кодекс административных правонарушений, а также законы "О патенте", "О товарных знаках и географических указаниях", "О государственной пошлине", "О ветеринарии", "О фитосанитарном контроле", "О дорожном движении", "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" и пр.

Кроме того, на заседании рассмотрят новые законопроекты "О стандартизации" и "О техническом регулировании".