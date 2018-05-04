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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, включено 23 вопроса.

Это проекты изменений в законы "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) АР", "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О Конституционном суде", "О судах и судьях", "О защите прав потребителей", "О СМИ", "Об общественном телевидении и радио", "О небанковских кредитных организациях", "О борьбе с болезнями от вируса иммунодефицита", "О рынке ценных бумаг", "О правовой охране образцов азербайджанского фольклора", "Об авторских и смежных правах ", "О юридической охране топологии интегральных схем", "О культуре", "О юридической охране баз данных", "Об архитектурной деятельности", "Об обеспечении прав интеллектуальной собственности и борьбе с пиратством", "О бухучете", "О социальном страховании" и в Земельный Кодекс.

Депутаты во втором чтении обсудят новый законопроект "О правах лиц с инвалидностью".

Также ожидается, что на заседании с отчетом по 2017 году выступит национальный координатор по борьбе с торговлей людьми.