Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством Октая Асадова включены 24 вопроса.

Это - проекты поправок в законы "Об уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмане)", "О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям", "О государственной службе", "О прожиточном минимуме", "О конституционном суде", "О судах и судьях", "О социальном страховании", "О прохождении службы в органах прокуратуры", "О прохождении службы в органах юстиции", "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О социальных пособиях", " О защите зеленых насаждений", "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике", "О государственной пошлине" и в "Положение о прохождении службы в органах миграции", в том числе проекты поправок в кодекс об Административных проступках, Избирательный, Уголовный, Градостроительный и строительный кодексы и кодекс Торгового судоходства. Это поправки технического характера.

Кроме того, депутаты обсудят во втором чтении проект закона "О свободной экономической зоне Алят".

На заседании будет рассмотрен также проект закона "О регулировании долгов в сфере Обязательного государственного социального страхования".