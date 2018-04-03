Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, повестка дня заседания под председательством Огтая Асадова включает 25 вопросов.

Это проекты поправок в законы "О гидрометеорологической деятельности", "Положение об антикоррупционной комиссии Азербайджанской Республики", "О банках", "О кредитных бюро", "О небанковских кредитных организациях", "Об индексировании денежных доходов и вкладов в Азербайджанской Республике", "О валютном регулировании", "О недрах", "Об установлении орденов и медалей Азербайджанской Республики", "О государственном реестре недвижимости", "Об исполнении", "О водоснабжении и сточных водах", "О медицинском страховании", "О персональных данных" и другие, включая поправки к Гражданскому кодексу, кодексам торгового судоходства, городского развития и строительства, об административных проступках.

Кроме того, будет обсужден новый законопроект "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике" (первое чтение) и "О профессиональном обучении" (второе чтение).