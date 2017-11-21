Началось пленарное заседание Милли Меджлиса с участием Артура Раси-заде

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании также участвуют представители правительства, включая премьер-министра Артура Раси-заде.

В повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, входят 7 вопросов.

Здесь будут обсуждены законопроекты "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2018 год", "О бюджете на 2018 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту", "О бюджете фонда страхования по безработице на 2018 год", "О прожиточном минимуме для 2018 года в Азербайджанской Республике", "О пределе критерия нуждаемости на 2018 год в Азербайджанской Республике".

Кроме того, на обсуждение будут вынесены законопроекты о смете расходов Милли Меджлиса на 2018 год, о смете расходов Счетной палаты на 2018 год.

Пленарное заседание продлится до 23 ноября.