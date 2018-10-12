Началось пленарное заседание Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, председательствует на заседании первый вице-спикер Зияфет Аскеров.

*** 10:04

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания входит 54 вопроса.

На заседании будет обсужден новый готовящийся законопроект "О защите детей от вредной информации".

Отметим, что в этом месяце состоится еще два пленарных заседания парламента.