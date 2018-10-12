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    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО

    В повестку заседания входит 54 вопроса
    © Report

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, председательствует на заседании первый вице-спикер Зияфет Аскеров.

    *** 10:04

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания входит 54 вопроса.

    На заседании будет обсужден новый готовящийся законопроект "О защите детей от вредной информации".

    Отметим, что в этом месяце состоится еще два пленарных заседания парламента.

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