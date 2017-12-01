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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включен 31 вопрос.

На заседании члены правительства ответят на предложения депутатов касательно пакета госбюджета на 2018 год.

О. Асадов отметил, что на предложения, связанные с бюджетным пакетом, относительно проведения госмероприятий, ответят во вторую половину дня.

Кроме того, депутаты рассмотрят поправки в законы "Об ограничении использования табачных изделий", "О государственном долге", "О средствах массовой информации", "О телекоммуникации", "О паспортах", "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики", "Об удостоверениях личности граждан Азербайджанской Республики", Административный, Миграционный, Налоговый, Уголовно-процессуальный и другие кодексы.