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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания входит 39 вопросов.

Это – поправки в законы "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", "Об официальной статистике", "О профсоюзах", "О Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "О животном мире", "О дорожном движении", "О полиции", "О прокуратуре", "О средствах массовой информации", "Об истории", "О лотереях", "Об автомобильном транспорте" и пр., в том числе Избирательный, Гражданский, Налоговый кодексы и Кодекс административных правонарушений.

В то же время депутаты рассмотрят законопроекты "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" (во втором чтении) и "О Счетной палате Азербайджанской Республики".