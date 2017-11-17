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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проводимого под руководством председателя парламента Октая Асадова, включено 30 вопросов.

На заседании будут обсуждены проекты изменений в Налоговой кодекс, Кодекс об административных проступках, Уголовный, Гражданский, Уголовно-процессуальный кодексы, также законы в "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", "О почте", "О коммерческой тайне", "Об инвестиционных фондах", "О банках", "О небанковских кредитных организациях", "Об автомобильных дорогах", "О рекламе", "О государственном реестре недвижимого имущества", "О нотариате", "О прокуратуре", "О прохождении службы в органах прокуратуры" и в "Положение об органах налоговой службы муниципалитетов".

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроекты "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением ордена "Рашадет" и "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи со сроками применения нового поколения удостоверения личности гражданина Азербайджанской Республики".