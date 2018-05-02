Начальник Главного управления МВД: За последние 13 лет в Азербайджане жертвами торговли людьми стали 820 человек

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "За последние 13 лет в Азербайджане жертвами торговли людьми стали 820 человек".

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения годового отчета Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми на 2017 год на совместном заседании комитета по правам человека и комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса сказал начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел Гейдар Гейдаров.

Он отметил, что за этот период число торговцев людьми составило 515 человек: "В целом 2 429 человек совершили преступления, связанные с торговлей людьми. Относительно них были предприняты соответствующие меры".