Начальник Главного управления Минюста: Во многих ресторанах и детских учреждениях работают лица, больные туберкулезом

Баку. 30 января. REPORT.AZ. “В исправительных учреждениях по всему миру туберкулез встречается в 20-40 раз чаще, чем в обществе. В Азербайджане эта цифра достигает 14. Несмотря на необходимые профилактические мероприятия, заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях достаточно высока”.

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на парламентских слушаниях по теме "Глобальные вызовы и обязательства: борьба с туберкулезом в Азербайджане” заявил начальник Главного медицинского управления Министерства юстиции, генерал-майор медицинской службы Рафаил Мехтиев.

Начальник управления отметил, что лечение в исправительных учреждениях ведется на основе правил, установленных Всемирной Организацией Здравоохранения: “Заключенные, перенесшие туберкулез, должны быть под надзором после выхода на свободу. Мы вели этот контроль совместно с Международным комитетом Красного Креста. В последние годы этот контроль ведут НПО. Эти люди нуждаются в особом внимании, НПО выпала большая ответственность. Для этого НПО должна быть оказана государственная поддержка”.

Р.Мехтиев подчеркнул, что лица, перенесшие туберкулез, должны быть под надзором: “В советское время была определенная облигатная группа, члены которой периодически проходили обследования, эта работа четко контролировалась. Сегодня же эта практика забыта. Во многих ресторанах, детских учреждениях работают люди, страдающие открытой формой туберкулеза, они никем не контролируются. Раньше сотрудники подобных объектов проходили обязательное обследование раз в 3-4 месяца. Эта практика должна быть восстановлена, эта сфера нуждается в серьезном контроле”.