Наблюдатели от МПА СНГ проводят долгосрочный мониторинг парламентских выборов в Азербайджане

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В ходе рабочей поездки по Азербайджану аккредитованные международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ и сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ изучили ход подготовки к проведению выборов в городах Гянджа, Самух, Шамкир, а также на территории Шамкирского и Самухского районов. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МПА СНГ, 17 октября состоялась встреча членов группы наблюдателей от МПА СНГ с главой исполнительной власти города Гянджа Эльмаром Велиевым, который ответил на вопросы наблюдателей о мерах, предпринимаемых администрацией города по созданию условий для организации и проведения выборов депутатов Милли Меджлиса Азербайджана 1 ноября. В этот же день наблюдатели от МПА СНГ посетили окружные избирательные комиссии Низаминского района г. Гянджа №38 и Кяпязского района г. Гянджа №40, а также участковые избирательные комиссии №7 и №8 (ОИК №38), №26 и №27 (ОИК №40), где встретились с председателями и членами комиссий.

18 октября наблюдатели МПА СНГ проверили процесс подготовки к проведению выборов в Шамкирском и Самухском районах Азербайджана. На встрече с главой исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедовым были обсуждены вопросы выделения и подготовки помещений для избирательных участков. Во время посещения окружной избирательной комиссии №99 председатель комиссии проинформировал членов группы о степени готовности 38 избирательных участков в округе. Члены группы наблюдателей посетили избирательные участки №5 и №6, где ознакомились с проводимой комиссией работой по уточнению списков избирателей и рассылке избирателям уведомлений о дате и месте проведения голосования 1 ноября.

На встрече с главой исполнительной власти Самухского района Али Годжаевым состоялось обсуждение общественно-политической ситуации в регионе накануне выборов. На встрече с председателем ОИК № 102 Б. Касумовым наблюдатели узнали о работе по организации и проведению выборов на 50 избирательных участках района. Наблюдатели от МПА СНГ проверили работу избирательных участков №1, №2 и №3 избирательного округа №102, провели беседы с членами участковых избирательных комиссий, позволившие оценить уровень их подготовленности к работе в день голосования.