На заседании Милли Меджлиса возник спор: Не поучай людей

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса возник спор.

Как сообщает Report, инцидент произошел во время выступления депутата Захида Оруджа относительно проекта назначения судей в суды.

В это время депутат Евда Абрамов бросил реплику "Ты слишком много говоришь".

В ответ З.Орудж сказал: "Евда муаллим, я Вас очень уважаю, однако, я в праве высказывать свои мысли. Позвольте сказать мне слово. Если Вам не хочется приходить на заседание, не приходите".

Спикер Октай Асадов посоветовал З.Оруджу продолжить выступление: "Не поучай людей. Не стоит раздувать слова".