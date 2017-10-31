На заседании Милли Меджлиса проект ограничения представительского института вызвал расхождение во мнениях среди депутатов

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что в некоторых странах представителем гражданина может быть только его адвокат.

Как сообщает Report, председатель комитета отметил, что малое количество адвокатов в Азербайджане может помешать совершению такого перехода в ближайшее время.

Депутат Фазиль Мустафа отметил, что не видит положительного результата от проекта и не будет за него голосовать: "Для 5 миллионов населения в регионах предусмотрены всего 236 адвокатов. Изменение может быть тогда, когда деятельность обычного представителя ограничат".

Депутат предложил отложить принятие законопроекта.

Член Милли Меджлиса Эльшан Мусаев отметил, что против охвата этими изменениями тех, кто имеет юридическое образование. Он отметил, что в Азербайджане мало адвокатов: "Нужно увеличить количество членов Коллегии адвокатов".

Заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов отметил, что вопрос очень актуальный. По его словам, некоторые лица, изгнанные из правоохранительных органов из-за взяток, незаконной деятельности, тут же приступают к адвокатской деятельности: "Нужно отдавать предпочтение недавним выпускникам высших учебных заведений, а не тем лицам. Потому что они идут на переговоры с судьями и стараются для своего блага".

По вопросу высказался и вице-спикер Валех Алескеров. По его словам, пока имеется представительский институт, институт адвокатства развиваться не будет: "Потому что там, где есть представитель, нет нужды в адвокате".

Напомним, что на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Захид Орудж также заявил, что проголосует против законопроекта.