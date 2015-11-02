​На выборах в Милли Меджлис депутатский мандат завоевал 71 кандидат от ПЕА - СПИСОК

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Правящая партия Ени Азербайджан (ПЕА) одержала победу на выборах в Милли Меджлис V созыва в 71 избирательном округе. Как сообщает Report, согласно обнародованным Центризбиркомом предварительным результатам, 71 кандидат от ПЕА избран депутатом.

Кандидатура 70 из них была официально выдвинута правящей партией. Депутатский мандат завоевал еще один член ПЕА - Халилов Мирзаджан Мирзаммед оглу, присоединившийся к избирательной гонке по собственной инициативе от Сумгайытского первого избирательного округа №41. Таким образом, правящая партия завоевала 71 из 125-ти мест в парламенте. На парламентских выборах 2010 года правящая партия также победила в 71 избирательном округе.

Самым пожилым депутатом от ПЕА является ректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Агаджан Абыев, завоевавший мандат от Сураханского третьего избирательного округа №32. Родившемуся в 1937 году А.Абыеву 78 лет.

Самым молодым депутатом от правящей партии является Шахин Исмаилов, баллотировавшийся от Бейлаганского избирательного округа №81. Он родился в 1986 году. 29-летний Ш.Исмаилов является председателем Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана.

13 из депутатов ПЕА - женщины.

Report предлагает список новоизбранных депутатов ПЕА:

Шарур-Садаракский избирательный округ №1

Талыбов Васиф Юсиф оглу



Шарурский избирательный округ № 2

Габибейли Иса Акбер оглу



Нахчыванский избирательный округ №4

Ибрагимов Эльдар Рза оглу



Шахбузско-Бабекский избирательный округ №5

Новрузов Сиявуш Дюньямалы оглу



Джульфинско-Бабекский избирательный округ №6

Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы



Бинагадинский второй избирательный округ №9

Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу



Гарадагский избирательный округ №11

Гусейнов Айдын Насир оглу



Гарадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ №12

Забелин Михаил Юрьевич



Пираллахы-Хазарский избирательный округ №13

Алиев Рауф Асиф оглу



Хазарский избирательный округ №14

Алиева Мехрибан Ариф гызы



Наримановский первый избирательный округ №19

Мамедов Хикмет Баба оглу



Насиминский первый избирательный округ №21

Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы



Низаминский первый избирательный округ №24

Абдуллаев Ровнаг Ибрагим оглу



Низаминский второй избирательный округ №25

Велиева Садагат Сулейман гызы



Сабунчинский второй избирательный округ №27

Джабраилова Диляра Мамедага гызы



Сабаильский избирательный округ №29

Гаджиев Шамсаддин Гумбет оглу



Сураханский первый избирательный округ №30

Фаталиева Севиндж Габиб гызы



Сураханский третий избирательный округ №32

Абыев Агаджан Гулам оглу



Хатаинский первый избирательный округ №33

Мираламов Гусейнбала Фазил оглу



Хатаинский четвертый избирательный округ №36

Сеидов Самед Исмаил оглу



Низаминский (Гянджа) первый избирательный округ №37

Керимзаде Парвин Орхан гызы



Низаминский (Гянджа) второй избирательный округ №38

Гамзаев Нагиф Альашраф оглу



Кяпязский (Гянджа) первый избирательный округ №39

Фатиев Ханлар Нуру оглу



Кяпязский (Гянджа) второй избирательный округ №40

Гулиев Муса Иса оглу



Сумгайытский первый избирательный округ №41

Халилов Мирзаджан Мирзаммед оглу



Сумгайытский второй избирательный округ №42

Миркишили Таир Фамиль оглу



Сумгайытский третий избирательный округ №43

Бабаев Мухтар Бахадур оглу



Абшеронский избирательный округ №45

Асадов Октай Сабир оглу



Мингячевирский избирательный округ №47

Мирзазаде Айдын Боюккиши оглу



Евлахский избирательный округ №48

Мамедов Ильхам Кязым оглу



Евлах-Мингячевирский избирательный округ №49

Гусейнли Али Мухаммед оглу



Гусарский избирательный округ №51

Бадамов Азер Джамал оглу



Губа-Гусарский избирательный округ №53

Абрамов Евда Сасунович



Шабран-Сиязаньский избирательный округ №54

Сулейманов Таир Сулейман оглу



Хачмазский избирательный округ №55

Салимов Эльдениз Адиль оглу



Хачмазский сельский избирательный округ №56

Алиев Ильхам Али Сафтар оглу



Нефтчалинский избирательный округ №61

Рагимзаде Ариф Гафар оглу



Сабирабадский первый избирательный округ №63

Гулиев Эльчин Бейбала оглу



Сабирабадский второй избирательный округ №64

Халилов Рустам Гюльабба оглу



Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ №65

Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу



Джалилабадский городской избирательный округ №67

Гасанов Малик Аваз оглу



Джалилабадский сельский избирательный округ №68

Кязымов Миркязым Магомед оглу



Масаллинский городской избирательный округ №70

Алиев Нариман Алибала оглу



Лянкяранский сельский избирательный округ №74

Раджабли Хады Муса оглу



Лянкяран-Масаллинский избирательный округ №75

Пашазаде Джаваншир Гуммет оглу



Лянкяран-Астаринский избирательный округ №76

Аскеров Зияфет Аббас оглу



Астаринский избирательный округ №77

Махмудов Рашад Мамедгулу оглу



Лерикский избирательный округ №78

Мамедов Игбал Нариман оглу



Имишлинский избирательный округ №79

Гасымов Асабиль Гаракиши оглу



Бейлаганский избирательный округ №81

Исмаилов Шахин Амир оглу



Агджабединский избирательный округ №82

Рзаев Таир Муса оглу





Физулинский избирательный округ №84

Мурадова Бахар Аваз гызы



Гейчай-Агдашский избирательный округ №89

Насиров Эльман Худам оглу



Уджарский избирательный округ №91

Гусейнов Вусал Афган оглу



Геранбой-Агдам-Тертерский избирательный округ №97

Велиев Агалар Исрафил оглу



Шамкирский избирательный округ №98

Гафарова Сахиба Али гызы



Шамкирский сельский избирательный округ №99

Алиева Сона Сакит гызы



Шамкир-Дашкесанский избирательный округ №100

Байрамов Кямран Фархад оглу



Гедабейский избирательный округ №103

Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы



Гедабек-Товузский избирательный округ №104

Мамедгасанов Рафиг Муса оглу



Агстафинский избирательный округ №108

Джафаров Низами Гулу оглу



Балаканский избирательный округ №109

Мехмелиев Насиб Магомед оглу



Загатало-Балаканский избирательный округ №111

Алиева Кямиля Альага гызы



Шекинский городской избирательный округ №113

Махмудов Ягуб Микаил оглу



Огуз-Габалинский избирательный округ №117

Нахчыванлы Агия Хабиб гызы



Агдамский сельский избирательный округ №119

Садыхов Бахтияр Юсиф оглу



Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120

Шахвердиев Астан Нуширеван оглу



Лачынский избирательный округ №121

Аббасзаде Махир Тапдыг оглу



Кельбеджарский избирательный округ №123

Гурбанов Джавид Ганбар оглу



Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124

Мамедов Эльман Джамал оглу



Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125

Исмайлов Имамверди Ибиш оглу