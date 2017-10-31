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    На обсуждение пленарного заседания парламента вынесен проект, ограничивающий деятельность представительского института

    Согласно проекту, физическим лицам разрешается участвовать в качестве законного представителя только на суде близких родственников© Report

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение были вынесены поправки в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", Гражданский процессуальный и Административно-процессуальный кодексы.

    Как сообщает Report, по поводу проекта проинформировал председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

    Он отметил, что согласно представленному Верховным судом в Милли Меджлис проекту, физическим лицам разрешается участвовать в качестве законного представителя только на суде близких родственников.

    В проекте поправок предусматривается замена при ряде судебных тяжб представительского института на профессионально-адвокатский институт и усиление института адвокатуры.

    Согласно проекту, при рассмотрении дел в кассационной инстанции, то есть Верховном суде, участие представителя не допускается.

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