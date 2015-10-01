Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Пока не установлена форма использования бесплатного эфирного времени на Общественном телевидении и радио во время агитационной кампании перед выборами в парламент, однако ожидается, что процесс будет осуществляться в форме дебатов кандидатов в депутаты по округам.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщили в структуре, после завершения процесса регистрации кандидатов в депутаты и за несколько дней до начала агитационной кампании ЦИК вынесет решение по данному вопросу: "Решение будет принято в зависимости от хода процесса, то есть в случае отказа избирательных блоков, политических партий, кандидаты которых пройдут регистрацию в более 60 избирательных округах, или же партий, кандидаты которых не смогут пройти регистрацию в более 60 избирательных округах, от бесплатного эфирного времени, на Общественном телевидении и радио будут организованы дебаты кандидатов в депутаты".

Напомним, что во время агитационной кампании парламентских выборов 2010 года на Общественном телевидении и радио проходили дебаты кандидатов в депутаты.

Отметим, что пока зарегистрированы более 60 кандидатов в депутаты от правящей Партии "Ени Азербайджан" в 117 избирательных округах.

Согласно Избирательному кодексу, политическим партиям, политическим блокам, кандидаты которых проходят регистрацию в более 60 избирательных округах, на Общественном телевидении и радио выделяется бесплатное эфирное время для проведения предвыборной агитационной кампании.