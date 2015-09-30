​МВД провело семинар-совещание в связи с выборами в Милли Меджлис

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Главном управлении полиции города Баку (ГУПГБ) Главное управление безопасности министерства внутренних дел провело семинар-совещание при участии представителей столичных управлений полиции, замначальников по службы органов полиции окрестных районов, руководителей служб общественной безопасности и окружных избирательных комиссий.

Как сообщает Report, по словам замначальника Главного управления полиции МВД, полковника-лейтенанта полиции Хикмета Эйвазова, предстоящие 1 ноября этого года парламентские выборы должны пройти в условиях стабильности, спокойствия. В этом деле особую значимость представляет образцовое исполнение органами внутренних дел поставленных задач: "С этой целью министерством был подготовлен план специальных мероприятий, направленный на обеспечение на выборах общественного правопорядка и безопасности".

Х.Эйвазов отметил, что основная цель совещания заключается в усвоении личным составом целей, поставленных перед органами внутренних дел, осуществлении просветительской работы и деятельности, соответствующей законодательным актам.

Начальник управления МВД отметил, что с 27-го октября по 2 ноября все органы министерства перейдут на усиленный режим работы, в общественных местах, на улицах будет увеличено количество пост-патрульных нарядов.

По его словам, во время агитационной кампании кандидатов в депутаты будет обеспечена безопасность: "Во время выборов каждый гражданин должен соблюдать закон. При агитационной кампании кандидатов в депутаты в рамках закона будет проделана вся необходимая работа".

Далее член Центризбиркома Бахшейиш Аскеров рассказал о подготовке и проведении ЦИК вместе в международными организациями всех необходимых мероприятий: "Мы стараемся, чтобы выборы прошли открыто, свободно и прозрачно. Мы направили нашу деятельность на пресечение правонарушений в процессе выборов. В этом должны быть заинтересованы полицейские. Так как именно они должны пресекать любые нарушения общественного правопорядка. Наша цель заключается в проведении выборов в условиях демократии".

Мероприятие продолжилось другими выступлениями.