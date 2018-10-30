Муса Гулиев раскритиковал изменения в закон об этичном поведении депутатов: Депутатов не уважают

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Форма, суть изменений в закон "О правилах этичного поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" похожа на то, что Милли Меджлис не избирательный, а назначаемый орган. В назначаемом органе руководитель может дать приказ и наказать сотрудника, такова фактическая форма".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Муса Гулиев.

М.Гулиев отметил, что Милли Меджлис - орган, который избирается народом: "При чтении изменений создается впечатление, что его писал не депутат, а кто-то против депутатов. Порой говорят, что депутатов не уважают. Неуважение к депутатам видно отсюда. Решением Дисциплинарной комиссии парламента депутат лишается мандата. Согласно прежним правилам, это выносилось на обсуждение Милли Меджлиса. Почему теперь не так? Если мы хотим улучшить работу Милли Меджлиса, обсуждениям должно отводиться больше времени".