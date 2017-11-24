 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Муниципалитетам предоставляются полномочия, связанные с ограничениями на использование табачных изделий

    Муниципалитеты будут принимать шаги в области ограничения использования табачных изделий

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане муниципалитетам предоставляются полномочия, связанные с ограничениями на использование табачных изделий.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам труда и социальной политики было отмечено, что в принятом во втором чтении законопроекте "Об ограничении использования табачных изделий" в мероприятиях предусматривалось активное участие муниципалитетов.

    А в законопроекте, подготовленном в парламенте для третьего чтения, муниципалитетам предоставляется дополнительное полномочие. То есть, муниципалитеты будут принимать шаги в области ограничения использования табачных изделий. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi