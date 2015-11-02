Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Межпарламентская Ассамблея (МПА) СНГ приветствует свободное волеизъявление азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам во вторник Леонид Слуцкий.

"Явка была выше, чем в предыдущие годы, прекрасный результат", - отметил он.

Он выразил уверенность, что в результате выборов будет сформирован новый, демократический, системный состав нового парламентского созыва, который будет активен как в двусторонних отношениях, так и на различных парламентских площадках.

Говоря об отказе БДИПЧ в участии в качестве наблюдателей на выборах, Слуцкий подчеркнул, что структуре заведомо нужен был негатив, поэтому они не приехали.