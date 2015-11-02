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    ​МПА СНГ приветствует свободное волеизъявление азербайджанского народа

    Явка была выше, чем в предыдущие годы

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Межпарламентская Ассамблея (МПА) СНГ приветствует свободное волеизъявление азербайджанского народа.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам во вторник Леонид Слуцкий.

    "Явка была выше, чем в предыдущие годы, прекрасный результат", - отметил он.

    Он выразил уверенность, что в результате выборов будет сформирован новый, демократический, системный состав нового парламентского созыва, который будет активен как в двусторонних отношениях, так и на различных парламентских площадках.

    Говоря об отказе БДИПЧ в участии в качестве наблюдателей на выборах, Слуцкий подчеркнул, что структуре заведомо нужен был негатив, поэтому они не приехали.

    "Они дискредитировали себя, как институт ОБСЕ, нежели сработали против Азербайджана в политико-информационном поле", - отметил он.

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