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    Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ приступил к мониторингу подготовки выборов в парламент Азербайджана

    Представители филиала будут следить за процессом выдвижения и регистрации кандидатов, ходом агитационной кампании

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники Бакинского филиала Международного мониторинга развития демократии Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МИМРД МПА СНГ) приступили к проведению долгосрочного мониторинга выборов в Милли Меджлис Азербайджана, назначенных на 1 ноября. Как сообщили Report в филиале, в качестве местных наблюдателей аккредитованные Центральной избирательной комиссией Азербайджана представители филиала будут следить за процессом выдвижения и регистрации кандидатов, работой государственных органов, ответственных за подготовку и проведение выборов, а также за ходом агитационной кампании.

    Результаты мониторинга будут учитываться при подготовке информационно-аналитических материалов, разрабатываемых экспертами МИМРД МПА СНГ для группы международных наблюдателей от МПА СНГ, которые в соответствии с приглашением Председателя Милли Меджлиса примут участие в наблюдении за подготовкой и проведением выборов в парламент Азербайджана.

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