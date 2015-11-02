Исполнительный секретарь СНГ: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Миссия наблюдателей СНГ расценивает выборы как хорошо подготовленные".

Как сообщает Report, об этом заявил глава миссии наблюдателей СНГ на выборах в Азербайджане, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, члены участковых избирательных комиссий действовали на выборах очень грамотно.

"Выборы в Азербайджане состоялись согласно Конституции и нормам избирательного права республики в соответствии с международными стандартами. Они прошли свободные, открытые, конкурентные. Были обеспечены все условия для реализации права на волеизъявление граждан", - сказал С. Лебедев.

С.Лебедев сообщил, что делегация СНГ посетила 1007 участков во всех регионах Азербайджана, и в целом, у делегации положительные впечатления от выборов: "Мы называем эти выборы с полным основанием прозрачными, еще и потому, что такого количества наблюдателей еще никогда не было. В среднем, по 10 человек было на одном участке".

С.Лебедев также отметил, что во время наблюдения делегация также общалась с голосующими гражданами. По его словам, в беседе с избирателями, они заявили, что для них главное - это мир и стабильность в Азербайджане.

Говоря о явке наблюдателей, С.Лебедев сказал, что явка была достаточно хорошая, люди с раннего утра шли на голосование: "Сравните с явкой западных стран, которые нас учат демократии, там явка совсем не выше".