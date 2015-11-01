 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Миссия ПАСЕ начала наблюдение за ходом голосования на выборах в Азербайджане - ФОТО

    Глава миссии депутат Жорди Чукла сначала посетил 25-й участок 22-го Насиминского второго избирательного округа

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Миссия наблюдателей Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начала наблюдение за ходом голосования на парламентских выборах в Азербайджане. 

    Как сообщает Report, глава миссии наблюдателей ПАСЕ испанский депутат Жорди Чукла Коста сначала посетил 25-й участок 22-го Насиминского второго избирательного округа.

    После того как участок был открыт, Жорди Чукла Коста ознакомился с его работой, задал главе участка несколько вопросов и сделал заметки.

    После он пообщался с присутствующими на участке наблюдателями и записал их замечания.

    Далее Жорди Чукла Коста посетил 24-й участок 22-го Насиминского второго избирательного округа.

    Глава миссии наблюдателей ПАСЕ продолжает наблюдение за выборами.

    Отметим, что в состав миссии входят 30 наблюдателей, которые сегодня посетят ряд избирательных участков как в Баку, так и в регионах страны. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi