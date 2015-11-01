Миссия ПАСЕ начала наблюдение за ходом голосования на выборах в Азербайджане - ФОТО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Миссия наблюдателей Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начала наблюдение за ходом голосования на парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, глава миссии наблюдателей ПАСЕ испанский депутат Жорди Чукла Коста сначала посетил 25-й участок 22-го Насиминского второго избирательного округа.

После того как участок был открыт, Жорди Чукла Коста ознакомился с его работой, задал главе участка несколько вопросов и сделал заметки.

После он пообщался с присутствующими на участке наблюдателями и записал их замечания.

Далее Жорди Чукла Коста посетил 24-й участок 22-го Насиминского второго избирательного округа.

Глава миссии наблюдателей ПАСЕ продолжает наблюдение за выборами.

Отметим, что в состав миссии входят 30 наблюдателей, которые сегодня посетят ряд избирательных участков как в Баку, так и в регионах страны.