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    Министр: За выборами в Милли Меджлис можно следить, не приезжая в Азербайджан

    У нас есть также опыт в сфере защиты от кибератак

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Ни в одной из стран мира нет такой системы, а в Азербайджане созданы такие условия. За выборами можно будет следить, не приезжая в страну". 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасов в ходе осмотра центра технического контроля за веб-камерами, созданного в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

    Он отметил, что проведение таких мероприятий в связи с выборами похвально: "У нас есть также опыт в сфере защиты от кибератак. Если будет вмешательство в систему, мы предотвратим это. У нас есть иностранные партнеры, при необходимости, мы обратимся к ним. Для защиты от кибератак установлены трехкратные системы предохранения". 

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