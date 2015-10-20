​Министр: Силам, пытающимся наложить тень на выборы, этого не удастся

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджанская молодежь отличается своей активностью. В стране насчитывается более 300 молодежных организаций. Будучи министерством, мы поддерживаем их".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов на встрече, прошедшей с молодежными организациями, по поводу участия молодежи в парламентских выборах. Встреча прошла при организационной поддержке Администрации президента, Молодежного фонда при президенте Азербайджанской Республики и Центризбиркома.

По его словам, участие молодежи в выборах очень важный вопрос: "Выборы в Азербайджане проходят демократично. Иногда, определенные силы пытаются наложить тень на проводимые выборы. Однако, этого им не удастся, так как в Азербайджане для всех создаются равные условия".

А.Рагимов добавил, что на всех выборах в Азербайджане молодежь демонстрирует активность: "Молодежь активна как в избирательном процессе, так и на международных мероприятиях. Будучи министерством, мы поддерживаем ее. Так будет и впредь".