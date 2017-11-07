Министр Самир Шарифов прокомментировал высказывания Сиявуша Новрузова

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Министр финансов Самир Шарифов прокомментировал мысли председателя комитета по общественным объединениям и религиозным организациям, заместителя исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуша Новрузова, высказанные им при обсуждении госбюджета на 2018 год.

Как сообщает Report, С. Шарифов заявил, что не согласен с мыслью, что "госбюджет Азербайджана не отличается от социализма, должен строиться на новых ценностях".

Министр прокомментировал и высказывание С. Новрузова "с учетом национальных и религиозных традиций Азербайджана уважать приглашенных на обсуждение лиц и не слишком углубляться".

С. Шарифов отметил, что многие годы посещает Милли Меджлис и никогда не чувствует себя там как гость: "В Милле Меджлисе представлены члены правящей партии Ени Азербайджан, которую представляю я сам. Члены ПЕА составляют достаточное большинство в Милли Меджлисе и поддерживают государственную политику, предложения государства".

Министр также отметил, что Милли Меджлис может выдвинуть предложение об увеличении госбюджета: "В таком случае вопрос может быть рассмотрен".