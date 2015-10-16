​Министр: Попытки сил, желающих нарушить стабильность в стране, будут пресечены в рамках предоставленных законом возможностей

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем расширенном заседании коллегии в министерстве внутренних дел Азербайджана министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов коснулся предстоящих 1 ноября парламентских выборов.

Как сообщает Report, министр выразил уверенность в достойном выполнении сотрудниками всех поставленных задач, коснулся важных обязательств, возложенных на сотрудников органов внутренних дел в вопросах обеспечения общественного порядка и безопасности и пр.

Он отметил, что основная задача, стоящая сегодня перед органами внутренних дел, заключается в надежной охране и укреплении общественно-политической стабильности, являющейся основным приоритетом успешной политики, осуществляемой президентом Ильхамом Алиевым в области укрепления и прогресса государства и повышения социального благосостояния народа: "В рамках закона будут пресечены все попытки сил, пытающихся нарушить стабильность в стране, создать хаос и анархию".

Министр внутренних дел заверил президента Ильхама Алиева, что личный состав достойно выполнит требования, исходящие из законов страны, указов и распоряжений президента, будет верно служить народу и государству, приложит усилия для надежной охраны государства и граждан от противозаконных действий, и, как и раньше, завершит этот год с высокими показателями.