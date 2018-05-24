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    Министр образования: В 10% бакинских школ наблюдается высокая плотность учащихся

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "Высокая плотность учащихся наблюдается в Баку и других крупных городах Азербайджана. В 10% столичных школ наблюдается высокая плотность учащихся".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию заявил министр образования Джейхун Байрамов.

    Он отметил, что высокая плотность наблюдается среди поступающих в первый класс:

    "При большом количестве обращений мы не можем принять всех подавших заявления. Исходя из принципа справедливости, мы выступаем за поступление в общеобразовательное учебное заведение в первую очередь тех, кто проживает в непосредственной близости от этих школ".

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