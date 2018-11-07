Министр финансов: В будущем году предусматривается увеличить командировочные расходы

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "В будущем году предусматривается увеличить командировочные расходы по стране. Вопрос периодически рассматривается".

Как сообщает Report, об этом, выступая во время обсуждения бюджета на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, правам человека, региональным вопросам, молодежи и спорта, международным отношениям и межпарламентским связям, заявил министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, Управление делами Милли Меджлиса представило информацию в министерство финансов для соответствующих уточнений: "Мы рассматриваем это".